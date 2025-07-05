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Bakan Kurum: Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap vereceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(orman yangınları) hasar tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra hak sahibi vatandaşlarımızın ev ve işyerlerinin inşasına hemen başlayacağız. Yeni yuvalar yapılana kadar geçen sürede de; vatandaşımızın her ihtiyacına cevap vereceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 16:48, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 16:50
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Bakan Kurum: Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap vereceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, orman yangınlarının ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Devletin tüm birimleriyle sahada, yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti;

Şu anda İzmir Ödemiş'teyiz, buradaki çalışmalarımızı yerinde inceleyecek ve kararlarımızı milletimizle paylaşacağız. Sözlerimin hemen başında orman yangınlarında hayatını kaybeden 2 şehidimize ve vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yeşil Vatan için canı pahasına çalışan tüm kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun diyorum. Tüm İzmirli kardeşlerime ve afetzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.

"8 ilimizde yangınlardan etkilenen toplam yapı sayısı bin 168 ulaşmıştır"

Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm birimleriyle sahadadır. Biz de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, tam bir seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Biliyorsunuz, yangın birçok yerleşim yerini etkisi altına aldı, maalesef yuvalarımızı ve işyerlerimizi ağır hasar aldı. Biz de ekiplerimizle; tüm yangın bölgelerinde hasar ve zarar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimizin incelemeleri sonucunda; Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta'da; 8 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen toplam yapı sayısı bin 168 ulaşmıştır.

İzmir'imizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre; Bornova, Buca, Çeşme, Ödemiş, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerimizde yangından etkilenen 13 mahallede 619 binada 713 bağımsız birimi inceledik. İçerisinde 282 ev ve işyerinin bulunduğu 254 binanın yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bildiğiniz gibi İzmir, genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi. 45 bin 750 vatandaşımızı tahliye ettik. Şehrimize ilk etapta 30 milyon lira ödenek aktarıldı. Yine 93 hanemize toplamda 14 milyon 258 bin 400 lira nakdi destek iletildi.

Yangından büyük zarar gören yerlerden biri de Bilecik. İzmir'de olduğu gibi Bilecik'te de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Buna göre; Gölpazarı'nda; içerisinde 84 ev ve işyeri olan 73 binamız; yine Osmaneli'de içerisinde 49 ev ve işyeri olan 40 binamız; yani toplamda; 133 ev ve iş yerimiz ya tamamen yıkık, ya da ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Özet olarak; İzmir ve Bilecik'te toplamda 415 ev ve işyerimiz ağır hasarlı olarak kayda geçmiştir.

Bildiğiniz gibi; Bilecik genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi. Afetzede kardeşlerimiz konteynerlara yerleşmeye başladılar. İlk etapta oraya da 30 milyon lira Acil Yardım Ödeneği aktarıldı. AFAD tarafından evlerinde hasar oluşan 60 hanemize 5 milyon 745 bin lira nakdi destekte bulunuldu. Bunun yanısıra Adana, Hatay ve Manisa'daki yangınlarda 24 bina ağır hasar aldı.

"Devletimiz milletimizin yanındadır"

Afetzede kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Devletimiz tüm kurumlarıyla buradadır. AFAD'ımız şu anda tüm çalışmalarını tamamlamıştır. Biz de bakanlık olarak hasar tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra hak sahibi vatandaşlarımızın ev ve işyerlerinin inşasına hemen başlayacağız. Yeni yuvalar yapılana kadar geçen sürede de; vatandaşımızın her ihtiyacına cevap vereceğiz.

Devletimiz, maddi ve manevi tüm imkanlarıyla, milletimizin yanındadır. Dün nasıl Antalya ve Muğla'daki yangınların ardından tüm zararları giderdiysek; bu 8 ilimizde de tüm yaraları saracak, yeni yuvalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Yine, her yangın sonrasında olduğu gibi burada da; üniversitelerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek; ormanlarımızı, ağaçlarımızı ve biyolojik çeşitliliğimizi süratle yeniden canlandıracağız.

"Devletimiz tüm ihtimallere karşı tedbirlerini alıyor"

Sözlerimin sonunda şu uyarıyı da yapmak isterim. Bakanlığımıza bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen verilere göre; bugünden itibaren önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 derece üstüne çıkacak. Başta Aydın, Muğla, İzmir, Antalya olmak üzere ülkemiz genelinde sıcaklıklar artacak. Devletimiz tüm ihtimallere karşı tedbirlerini alıyor, vatandaşlarımızdan da çok daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Dikkatli olalım. Yere atılan bir izmaritin, ormana bırakılan bir cam kırığının ne kadar büyük felaketlere yol açacağını bilelim. Bakanlığımıza bağlı 7/24 çalışan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip edelim. Ben tekrar ülkemize ve milletimize geçmiş olsun diliyorum.


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