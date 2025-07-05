Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bakan Uraloğlu, Ankara'ya yapılan yatırımlarla ilgili de detaylar paylaştı. Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına bugüne kadar yaklaşık 739 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 466 kilometreden 1208 kilometreye, sıcak asfalt yol ağını ise 466 kilometreden 1266 kilometreye çıkardıklarını kaydetti.

"Metronun Çoğunu Biz Yaptık"

Ankara'daki metro projelerinin büyük kısmının bakanlık tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Ankara'daki 58 kilometre metronun neredeyse çoğunu biz yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi belli vaatlerle geldi. Ama altı yılda bir metre ray döşemeden Bakanlığımızı eleştiriyorlar. Vatandaşımız da kimin ne yaptığını çok iyi görüyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan/Törekent hatları ve Başkentray'ın tamamlanarak hizmete sunulduğunu anımsatarak, yeni planlanan Esenboğa metrosunun Etlik Şehir Hastanesi'ni de kapsayacak şekilde projelendirildiğini söyledi.

Ankara'nın Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

Bakan Uraloğlu ayrıca, Ankara'yı yüksek hızlı tren hatlarıyla Eskişehir, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a bağladıklarını, bugüne kadar 100 milyon yolcuya hizmet verildiğini vurguladı.

Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesinin de yakında hizmete açılacağını dile getiren Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, bu projemizle Ankara'yı daha güçlü bir ulaşım ağına kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.