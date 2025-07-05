Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı

Yeni iş bölümüne göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli 23 başsavcı vekilinin her biri farklı soruşturma bürolarından sorumlu olacak şekilde görevlendirildi. Görev paylaşımında bazı vekiller tek bürodan sorumlu tutulurken, bazı vekillere birden fazla kritik birim bağlandı.

Kadına şiddet, çocuk ve cinsel suçlar Songür'e emanet

Ailenin korunması, kadına karşı şiddet, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, adli görüşme odaları ve çocuk izlem merkezi gibi hassas konular 3. sıradaki Başsavcı Vekili Muharrem Songür'e verildi. Songür ayrıca talimat bürosundan da sorumlu olacak.

Terör, medya ve gizli tanık bürolarında görev paylaşımı

Mehmet Işık ve Veysel Kaçmaz, terörle mücadele kapsamındaki kritik soruşturma birimlerinin sorumluluğunu üstlendi. Işık'a ayrıca teknik büro ve gizli tanık işlemleri bağlandı. Veysel Kaçmaz ise terör ön bürosu, medya iletişim ve ağır ceza mahkemelerinde duruşma savcılığı görevlerini yürütecek.

Organize suçlar ve kara para soruşturmaları Bozdoğan'da

Tuncay Bozdoğan, kaçakçılık ve örgütlü suçlar ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına dair soruşturmalardan sorumlu olacak. Aynı zamanda organize suçlarla mücadeleye ilişkin tüm dosyalar Bozdoğan'ın görev alanında bulunacak.

Parlamenterler ve bürolar arası ihtilaf Taşkale'ye verildi

Ankara'da görev yapan milletvekilleri hakkındaki dosyalar ile soruşturma büroları arasında çıkan yetki ihtilaflarını değerlendirme görevi Şenol Taşkale'ye verildi.

Memur suçları, noter denetimi ve icra soruşturmaları

Kamu görevlilerine ilişkin suçlar, icra daireleri işlemleri ve noter disiplin denetimleri Erdoğan Güleç'in görev alanında olacak. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri kalemi de kendisine bağlandı.

Diğer dikkat çeken görevlendirmeler

Halil Maçkaya: Sporda şiddet, uzlaştırma ve zamanaşımı büroları

Özgür Kamışlık: Seri muhakeme usulü ve adli sicil

Mehmet Beşir Güven: Bilişim suçları

Namık Kemal Saltık, Ahmet Altun, Fatih Muşmal, Murat Özcan: Genel soruşturma bürolarından sorumlu

Kasım Tüten: Müracaat ve nöbet işlemleri

Hamza Yokuş: Askeri, noter ve avukat suçları

Pınar Akdoğan: Çocuk suçları soruşturma bürosu

Mustafa Birgün Şenel: Bilgi edinme, HSK soruşturmaları ve Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davaların koordinasyonu

Abdurrahim Alan: Uluslararası adli işbirliği ve idari yaptırımlar

Önder Kemal Sekücü: Sahtecilik ve dolandırıcılık

Vural Balcı: Ceza infaz kurumları

Eşref Çağdaş Bal: Basın suçları ve Asliye Ceza duruşmaları

Halil Demir: Fikri ve sınai haklar, vergi suçları ve kanun yolları

Yeni görevlendirme listesiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli tatil sonrasında başlayacak yeni yargı dönemine hazırlıklarını tamamladı. Görev dağılımı, özellikle kritik alanlarda uzmanlaşmış başsavcı vekillerine görev verilerek yürütülecek yargı faaliyetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.