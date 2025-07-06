Gazeteci Timur Soykan'a tutuklama talebi
Timur Soykan 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 15:26, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 15:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Soykan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Timur Soykan 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.