Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi

Deprem saat 18.06'da gerçekleşti. Çanakkale, İzmir, Manisa, Edirne ve Balıkesir'den de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi'nin Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 10.83 olarak ölçülen deprem çevre illerden de hissedildi.

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