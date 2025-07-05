Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi
AFAD, Ege Denizi'nin Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 10.83 olarak ölçülen deprem çevre illerden de hissedildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2025 19:00, Son Güncelleme : 05 Temmuz 2025 19:01
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi'nin Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 10.83 olarak ölçülen deprem çevre illerden de hissedildi.
Deprem saat 18.06'da gerçekleşti. Çanakkale, İzmir, Manisa, Edirne ve Balıkesir'den de hissedildi.