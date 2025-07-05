Başakşehir'de kontrolden çıkan vinç 23 araca hasar verdi

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede bir süre çalışma yaptı.

Güvercintepe Seyrek Sokak'ta bulunan inşaatta çalışma yapmak üzere hazırlanan vinç, operatörün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kaydı. Vinç, sokakta park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.

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