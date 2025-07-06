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Terörsüz Türkiye İçin Geri Sayım: Silahlar İmha Edilecek!

Süleymaniye'de yapılacak silah imhası etkinliğiyle PKK'nın elindeki tüm silahlar yok edilecek. MİT Başkanı Kalın süreci anbean takip ediyor. Erdoğan'ın açıklamaları ve Öcalan'ın mesajı ile süreç hız kazanıyor. Sonbahara kadar tüm silahların imhası hedefleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 07:30, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 07:35
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Terörsüz Türkiye İçin Geri Sayım: Silahlar İmha Edilecek!

Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri olan PKK'nın silahları imha etmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Süleymaniye'de yapılacak olan silahların imhası etkinliği, MİT'in denetiminde gerçekleşecek ve provokasyonlara karşı gerekli tüm tedbirler alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, süreci bizzat takip ediyor ve gelişmeleri anlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletiyor. Kampların hızla boşaltılması ve silahların başka ülkelere taşınmasının engellenmesi hedefleniyor. Silahların tamamının imhası ise sonbahara kadar sürecek.

Bu hafta, PKK'nın silah bırakması konusunda somut adımlar atılacak ve DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Ayrıca, Abdullah Öcalan silahların imhası hakkında yeni bir mesaj yayınlayacak ve TBMM'de kurulacak komisyonun çerçevesi belirlenecek.

Hazırlıklar ve Koordinasyon

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin hazırlıklar, Türkiye, Kuzey Irak ve Bağdat yönetiminin koordinasyonunda yürütüldü. MİT Başkanı Kalın, Kuzey Irak yönetimiyle yaptığı görüşmelerde sürecin detaylarını ele aldı. Süleymaniye'deki etkinlik için DEM Parti tarafından Türkiye'den köşe yazarları ve bazı STK temsilcileri davet edildi. Etkinliğe ait video görüntüleri MİT'in denetiminde yayınlanacak ve imha edilen tüm silahlar kayıt altına alınacak. Türkiye, silahların başka bir ülkenin envanterine girmesine izin vermeyecek.

Kuzey Irak Kampları ve Güvenlik Önlemleri

  • Kuzey Irak'taki örgüt kampları hızla boşaltılacak.
  • Silah bırakmayan terör örgütü üyeleriyle mücadele devam edecek.
  • Silahların imhası sürecine paralel olarak güvenlik önlemleri artırıldı.

İmralı'daki Gelişmeler

İmralı Adası'nda, Abdullah Öcalan'ın çalışma şartları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. Öcalan için ayrı bir çalışma bölümü hazırlanırken, sekretarya görevini üstlenecek bazı isimler adada görevlendirildi. Silah bırakma sürecinin Öcalan tarafından koordine edilmesi bekleniyor ve bu nedenle adadaki görüşme trafiği hızlanacak. Öcalan'ın, silahların bırakılacağı etkinlik için bir mesaj yayınlaması planlanıyor ve bu mesaj devletin kontrolünden geçirildikten sonra ilgililere teslim edilecek.


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