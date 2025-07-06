Kanun Teklifi Meclis'te: Ormanları Yakanlara Müebbet Hapis!

MHP, orman yangınlarına sebep olanlara müebbet hapis cezası verilmesinin önünü açacak bir kanun teklifini TBMM'ye sundu. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, orman yangınlarıyla mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla bu kanun teklifini hazırladı.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Orman Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif ile orman yakanlara ağır cezalar getirilmesi hedefleniyor. Teklif kapsamında, orman yangınına sebebiyet verenlere 10 yıla kadar, ormanları kasten yakanlara ise müebbet, devlet ormanlarını yakanlara ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Kanun Teklifinin Gerekçeleri ve Düzenlemeler

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde, orman yangınlarına karşı cezaların artırılması, ormanlık alanlarda drone ve uydu faaliyetleri ile 7/24 gözlem yapılması, turizm merkezlerinin ve diğer yapıların yangına karşı dirençli yapılar olarak inşa edilmesinin insan kaynaklı yangınların en aza inmesini sağlayacak tedbirler arasında olduğu belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan resmi ve özel her türlü aracın akaryakıtının Orman Genel Müdürlüğü 'nce karşılanması isteniyor.

'nce karşılanması isteniyor. Ormanlık alanda veya orman içinde bulunan turizm tesisleriyle konaklama yapılarının yangına karşı dirençli hale getirilmesine yönelik düzenlemeler de teklifte yer alıyor.



