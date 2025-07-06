Başkasının Telefonunu İlanına Ekleyen Sanığa Ceza
İzmir'de bir kişi, online ilanında başkasının telefonunu kullandığı için 10 ay hapis cezası aldı. Yargıtay kararı onadı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 07:46, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 07:35
İzmir'de yaşayan bir kişi, tablet bilgisayar satışı için online ticaret sitesinde açtığı ilana irtibat numarası olarak kendi telefonunu ve bir iş yerinin sabit hat numarasını ekledi. Bu durum, iş yeri sahibinin mağdur olmasına yol açtı ve olay yargıya taşındı.
Olayın Gelişimi
- İlanı gören vatandaşlar, tablet bilgisayarın ücretini banka hesabına gönderdikten sonra satıcıya ulaşamayınca ilandaki sabit hattı aradı.
- Yaklaşık bir hafta boyunca tanımadığı kişilerce aranan iş yeri sahibi, şikayetçi oldu.
- Satıcı hakkında Tire 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Sanığın Savunması
Sanık, mahkemede yaptığı savunmada, davacıya ait numarayı daha önce çalıştığı iş yerinin numarasıyla karıştırdığı için ilana eklediğini öne sürdü ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme Kararı ve Yargıtay Onayı
- Tire 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
- Mahkeme kararında, sanığın online ticaret sitesindeki hesabını 2012 yılında açtığı ve uzun süre geçmesine rağmen yanlış numara verdiğini fark etmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.
- Karara yapılan itiraz sonrası dosyaya bakan Yargıtay, mahkümiyet kararını onadı.