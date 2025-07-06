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FETÖ İddialı 'Uludere' Başvurusuna AYM'den Ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2011 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında gerçekleştirilen hava harekatında yakınlarını kaybeden başvurucuların yeniden soruşturma açılması talebini oybirliğiyle reddetti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 08:15, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 07:52
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FETÖ İddialı 'Uludere' Başvurusuna AYM'den Ret

FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen savcı ve hakimler nedeniyle sürecin yeniden ele alınmasını isteyen başvurucuların, somut bir delil sunmadığı ve mükerrer başvuru yaptığı tespit edildi.

SORUŞTURMA KESİNLEŞTİ

Başvuruyu inceleyen AYM, söz konusu hava harekatına ilişkin yürütülen soruşturmanın 2014 yılında Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından "kaçınılmaz hata" gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandığını hatırlattı. Kararda, daha önce AYM'ye ve AİHM'e yapılan başvuruların da kabul edilmediği vurgulandı. Başvurucuların 2019'da soruşturma sürecinde görev yapan bazı yargı mensuplarının FETÖ bağlantısıyla ihraç edilmesini ileri sürerek yeni bir başvuru yaptığı ancak bu iddiaların, yeniden soruşturma açılmasına yetecek nitelikte somut bir delil teşkil etmediği kaydedildi. Kararda ayrıca başvurucuların "adil yargılanma hakkının" ihlal edildiği yönündeki şikayetleri de değerlendirildi. Bu başlık altındaki iddiaların konu bakımından yetki dışı kaldığına ve kabul edilemez olduğuna karar verildi.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkeme, aralarında Abdulaziz Encü, Abdullah Encü ve Übeydullah Encü'nün de bulunduğu 37 başvurucunun tüm iddialarını oy birliğiyle reddetti. Karar kapsamında başvuru yapan Kadriye Encü'nün ise 2021 yılında vefat ettiği tespit edildiğinden, bireysel başvurusunun düşmesine hükmedildi.

Oğuzhan Ürüşan

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