Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Ankara-Uşak karayolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.T (36) idaresindeki 20 AAH 208 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede sürücü ve araçta bulunan A.Ö. (24) yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yolcu konumunda bulunan Kazım Sağcan'ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sağcan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.