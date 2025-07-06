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2025-2026 dönemi için avlanma bölgeleri ve türleri belirledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunun 2025-2026 dönemine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 09:28, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 09:33
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2025-2026 dönemi için avlanma bölgeleri ve türleri belirledi

Buna göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, avlanma bölgeleri, türler, avlanma süreleri ve limitleri belirlendi.

Bıldırcın ve üveyik avı Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 23 Ağustos'ta başlayacak.

Aynı bölgelerde (bazı iller hariç) kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı ise 25 Ekim 2025 ile 18 Ocak 2026 arasında yapılabilecek.

Söz konusu bölgelerde, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı ise 18 Ekim'de başlayacak ve 1 Mart 2026'da sona erecek.

Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı 23 Ağustos'ta başlayacak ve 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

Yaban tavşanı ve tilki avı 25 Ekim 2025- 18 Ocak 2026, yaban domuzu ve çakal avı ise 23 Ağustos 2025-15 Şubat 2026 arasında yapılabilecek.

Bir avcı gün içinde, 10'dan fazla bıldırcın, alakarga, 3'er adetten fazla üveyik, kara tavuk, öter ardıç, sakarca ve karabatak, 4'ten fazla sakar meke, 6'dan fazla kaya güvercini, tahtalı, 5'ten fazla çulluk, 15'ten fazla saksağan, 1'den fazla su çulluğu avlayamayacak.

Söz konusu süreler içinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbest olacak. Yaban domuzu, bıldırcın, üveyik, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı salı günü de yapılabilecek.

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