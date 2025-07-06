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103 yaşındaki Kore gazisi torununun, torununu gördü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Kore gazisi Derviş Karakuş, torununun torununu görmüş asırlık çınar olarak hayatına devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 09:37, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 09:35
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103 yaşındaki Kore gazisi torununun, torununu gördü

İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesinde yaşayan ve Kore Savaşı'nda cephede yer alan 103 yaşındaki Derviş Karakuş, sağlıklı beslenerek uzun yaşamayı başardı. Hayatı boyunca hem vatanına hizmet eden hem de ailesine bağlılığıyla örnek olan Karakuş'un eşine olan aşkı görenleri duygulandırıyor. Torunlarının torunlarını gören ve eşinin adının geçtiğinde göz yaşlarına hakim olamayan asırlık Karakuş, 10 yıl önce vefat eden eşine olan sevgisiyle dikkat çekiyor.

"Yaşım kadar torunum var torunumun torununu da gördüm"

Eşini kaybettiği günden bu yana her gün mezarına giderek bir gül bıraktığını anlatan Karakuş, "Eşimle aramızda bir gün bile kırgınlık olmadı. Onu çok özlüyorum. Her gün aklımda, her gün dua ediyorum. Mezarına bir gül götürmeden içim rahat etmiyor. Orada da biz gece gündüz çalıştık milletimize, devletimize, askerimize. Herkesin görevi farklıydı; beli ayrı, taburesi ayrıydı. Şimdi o yetki benim değil, Allah'ın. O gün bugündür Allah bana bu ömrü verdi. Ben şimdi 103 yaşındayım ama bilemezsin, belki 110 belki de 120'ye kadar da yaşarım. Bu hayat, Allah'ın verdiği bir bağış. Oğlun oluyor, oğlundan kızın oluyor. Kızını evlendiriyorsun, ondan da torunun doğuyor. Torununu gördüğün zaman dünya senin oluyor. Yaşım kadar torunum var ve torunumun, torununu da gördüm. Allah bu günleri de gösterdi. Kore savaşında Altı bin beş yüz kişiydik. Doksan sekiz sene oldu babam öleli. Annem de ölüverdi. Biz meydanlarda kaldık, yavrum. Eşimde öleli 10 yıl oldu, çok severdim onu. Her gün mezarlığa bir gül götürürüm, her gün. Küçüktüm o zaman, bir ufacık çocuktum. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bir gün bile aramızda bir kırgınlık, bir nifak olmadı" dedi.

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