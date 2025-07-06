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Türkiye'nin ilk ilçe havaalanıydı, yeniden hayat buluyor

1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı olma özelliğini taşıyan Divriği Havaalanı, yeniden hayat buluyor. İnşaatında sona yaklaşılan havaalanı ile ilçe turizminde artış hedefleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 10:33, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 11:52
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Türk Havacılık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı unvanını kazanan Divriği Havaalanı, yeniden hayat buluyor. Nuri Demirağ tarafından tasarlanan NUD-36 kuyruklu uçağın ilk indiği havaalanı olan Divriği Havaalanı, yeniden inşa edilerek turizme katkı sunması hedefleniyor. Tarihi havaalanında başlatılan yenileme çalışmasını üstlenen bir firma, 20 metre genişliğinde ve 1100 metre uzunluğunda pistin inşaatını bitirerek sona yaklaştı. Hem eğitim uçuşlarına hem de yaklaşık 60 koltuklu turistik uçaklara hizmet verecek olan havaalanı, kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak.

"Küçük uçaklar, jetler, özel uçaklar da iniş yapabilecek"

Havaalanının inşasını üstlenen firmanın yetkilisi olan Satılmış Murat Kara, "Bizim buradaki amacımız, bu alanın tekrar canlanmasını sağlamak ve ilçemize, ülkemize katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda turizme katkı amacıyla bir uçuş okulu da açmak istiyoruz. Nuri Demirağ, NUD-36 kuyruklu uçağıyla ilk inişini buraya gerçekleştirdi. Bu anlamda, buranın tarihi bir önemi de var. Biz de bunu devam ettireceğiz. Büyük olan bu proje bitmek üzere. Pistimiz şu anda 20 metre genişliğinde ve 1100 metre uzunluğunda. Bu pist ileride daha da uzatılabilir. Bu havalimanına 40, 50 ve 60 koltuklu uçaklar gelebilecek. Küçük uçaklar, jetler, özel uçaklar da iniş yapabilecek. Aynı zamanda helikopterler için de iniş alanı düşünülüyor. İstanbul'dan Ürgüp'e götürdüğümüz turları buraya da getireceğiz. Divriği'de birkaç gün konaklattıktan sonra tekrar İstanbul'a göndererek bir turizm döngüsü oluşturmuş olacağız. Bu projeyle de gurur duyuyoruz" dedi.

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