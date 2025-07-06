Devlet Memurları (Kamu Birliği) Konfederasyonu 106.508 üyeye ulaştı

Resmi Gazete'de yayımlanan sendika üye istatistiklerine göre, Devlet Memurları (Kamu Birliği) Konfederasyonu son bir yıl içinde gerçekleştirdiği yoğun örgütlenme çalışmaları ve saha faaliyetleriyle en fazla üye artışı sağlayan konfederasyon oldu. Toplamda 106.508 üyeye ulaşan Devlet Memurları Konfederasyonu, hem kamu sendikacılığı alanında hem de Türkiye sendikal tarihinde dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Başarının Arkasındaki Faktörler

Devlet Memurları (Kamu Birliği) Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, bu başarının tesadüf olmadığını, sahadaki güçlü teşkilat yapısı, kararlı duruş ve ilkeli sendikacılık anlayışı sayesinde elde edildiğini belirtti. Kaya, "Konfederasyonumuz, bugün itibarıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen kamu konfederasyonu olmuştur. Sağlık iş kolunda da aynı şekilde en hızlı büyüyen sendika konumuna geldik. Bu tablo, doğru yolda ilerlediğimizin, kamu çalışanlarının bize duyduğu güvenin ve teşkilatımızın fedakarca çalışmasının bir göstergesidir." dedi.

Gelecek Hedefler ve Kararlılık

Açıklamasında gelecek hedeflere de değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Teşkilatımıza ve Paydaşlarımıza Teşekkür Ediyorum"

Konuşmasında teşkilatlara ve destek veren tüm paydaşlara da teşekkür eden Kaya, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

Geleceğe Yönelik Hedefler

Kamu Birliği Konfederasyonu'nun önümüzdeki süreçte örgütlenme faaliyetlerini daha da hızlandırarak, tüm hizmet kollarında yetki sahibi olma hedefiyle yoluna emin adımlarla devam edeceği vurgulandı.

Bu tarihi başarı, kamu sendikacılığı alanında yeni bir dönemin kapılarını aralarken, Devlet Memurları Konfederasyonu'nun kararlılıkla büyümeye ve kamu çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğini bir kez daha göstermiş oldu.



