Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!

Çorum Hitit Üniversitesi'nde yürütülen projede, ameliyatlarda ve cerrahi operasyonlarda malzemelerin sayımını kolaylaştıracak sayım eldiveni tasarlandı. Bu yenilikçi eldiven, ameliyatlarda sağlık personeli için büyük kolaylık sağlayacak ve tasarım tescili aldı. Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversitede, sağlık alanında çalışmalar yürüten öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülay Yılmazel, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Remziye Cici tarafından geliştirilen eldiven, ameliyatlar sırasında malzeme sayımını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

Sayım eldiveni, özellikle ameliyathanelerde sterilitenin korunmasını sağlayarak, sayım işlemlerinin doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesini mümkün kılacak. Ameliyatlarda not alacak alanların az olması sebebiyle, sayım eldiveni malzeme sayımı sırasında hem sağlık çalışanları için büyük kolaylık sağlayacak hem de steril alanın korunmasına yardımcı olacak. Dünyada bir ilk olarak tasarlanan bu eldiven, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tasarım tescili aldı. Ayrıca ürünün faydalı model tescili için başvuru süreci de devam ediyor.

Sayım Eldiveninin Özellikleri ve Kullanımı

Sayım notlarının yazılabileceği alanların az olması nedeniyle, sayım eldiveni malzeme sayımı sırasında sağlık çalışanları için büyük kolaylık sağlıyor.

Eldivenin üst kısmına yerleştirilen bir cep sayesinde işlev görüyor.

Steril kalemle cebin üzerine yazılan yazı, içindeki not kağıdına geçiyor.

Bu sayede not kağıdı çıkartılmadan steril bir şekilde işlem yapılabiliyor.

Sayım Eldiveninin Sağladığı Avantajlar

"Sayım eldiveni, sterilitenin korunması ve sayım güvenliğinde avantaj sağlayacak"Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Yılmazel, buluşlarının adının "sayım eldiveni" olduğunu belirtti. Steril eldiven, tek kullanımlık ve steril paketlerde ambalajlanmış olarak üretilen tıbbi bir sarf malzemesidir. Vücudun steril alanlarına müdahale edilmesi gereken durumlarda, açık yara bakımı, idrar sondası takılması ve cerrahi operasyonlar gibi sağlık personeli tarafından giyilmesi zorunlu olan bir üründür. Ayrıca kullanılan tıbbi malzemelerin sterilitesinin korunmasının gerektiği durumlarda da steril eldiven kullanımı şarttır. Eldivenlerin, giyme ve çıkarma talimatlarına uygun biçimde kullanılması büyük önem taşır; aksi takdirde enfeksiyon riski artabilir. Sayım eldiveni, yalnızca ameliyathanelerde değil, sterilitenin korunmasının yanı sıra sayım işlemlerinin doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesi açısından da avantaj sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ameliyathanelerde Kriz Yönetimi ve Hasta Güvenliği

"Sayım eldiveninin hem sağlık alanına hem de bilime önemli bir katkı sunması hedeflenmektedir"İskilip Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz, ameliyathanelerde yaşadıkları zorluklardan ilham alarak eldiveni tasarladıklarını ifade etti. Ameliyathane ortamındaki çalışmalar sırasında karşılaşılan kriz yönetimi süreçleriyle yüzleşildiğinde, hasta güvenliği kritik ve öncelikli bir konu olarak öne çıkıyor. Bu alanda yürütülen işlemler sırasında düzenli olarak bir sayım süreci gerçekleştirilir; ancak bu süreç genellikle yarı steril alanlarda yürütülür çünkü tamamen steril alan içerisinde not alınacak yeterli alan bulunmamaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirilen sayım eldiveni, steril alanı yöneten hemşirenin ameliyat sürecinde yaşanabilecek beklenmedik gelişmelere karşı etkin kriz yönetimi sağlamasına olanak tanır. Böylece hasta güvenliği sağlanır, hastaneye yeniden yatış oranları, enfeksiyon riskleri ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar en aza indirilir. Sayım eldiveni, ameliyathane gibi yüksek riskli ortamlarda sağlık personelinin kriz yönetimini kolaylaştıran yenilikçi bir ürün olarak tescil almıştır ve faydalı model başvuru süreci devam etmektedir.

Sağlık Profesyonellerinin Stresini Azaltıyor

"Sağlık profesyonellerinin üzerindeki stresi azaltmakta"Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Remziye Cici, sayım eldiveninin ameliyat esnasında yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmede büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Cerrahi işlemler çok sayıda malzeme ve aletin kullanıldığı, oldukça komplike alanlardır. Bu nedenle cerrahi hemşirelerin, özellikle ameliyathane hemşirelerinin, kullanılan malzemeleri ameliyattan önce, ameliyat sırasında ve insizyon bölgesi kapatılmadan hemen önce çift sayım yaparak kontrol etmeleri ve bu işlemleri kayıt altına almaları büyük önem taşır. Ameliyatlarda istenmeyen durumların önüne geçmek amacıyla tasarlanan sayım eldiveni, hasta güvenliğini ön planda tutarak hem hemşirelerin hem de diğer sağlık profesyonellerinin üzerindeki stresi azaltmakta; sayım sürecini kolaylaştırmakta ve daha güvenli hale getirmektedir.



