TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak

TBMM Genel Kurulu, enerji ve maden alanları ile en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun tekliflerini görüşecek. Genel Kurul, haftalık çalışmasına 8 Temmuz Salı günü başlayacak ve enerji ile maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Bu teklif kapsamında, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek. Ayrıca, ruhsat bedelinde %30 indirim yapılacak ve rehabilitasyon bedeli ruhsat bedelinden ayrıştırılarak ödenecek.

Enerji ve Maden Alanlarına Yönelik Düzenlemeler

Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamu yararı gözetilerek izin verilebilecek.

Zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için ruhsat sahibinden ayrıca tahsilat yapılacak.

Yeni zeytin bahçeleri ve taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazları uygun görülenlere rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle kiraya verilebilecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için gerekli taşınmazların temini amacıyla 31 Aralık 2030 'a kadar acele kamulaştırma kararı alınabilecek.

'a kadar acele kamulaştırma kararı alınabilecek. Bu tesislerin izin, kira ve irtifak işlemlerinde %85 indirim uygulanacak.

uygulanacak. Enerji ithalatının azaltılması ve yerli üretimin artırılması için indirimlerin süresi 5 yıl uzatılacak.

En Düşük Emekli Aylığına Yönelik Düzenleme

Genel Kurul, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini görüşecek. Ayrıca, Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılacak ve Cumhurbaşkanı yetkisiyle bu süre 72 yaşına kadar uzatılabilecek. Yüksek Askeri Şura kararı ile hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı 36'dan 60'a, zaruri hallerde ise 75'e çıkarılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Düzenlemeleri

Turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile hak kazandığı günü takip eden 4 gün içinde kullandırılabilecek. En düşük emekli aylığı, temmuz ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltilecek.

İstihdam ve İdari Para Cezaları

Açık iş ilanları ile açık işlere yönlendirilen kişilere ilişkin verileri bildirmeyen özel istihdam bürolarına ihtar verilecek; 7 gün içinde bildirim yapılmazsa 136 bin 190 lira, fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde ise 272 bin 380 lira idari para cezası uygulanacak.

Komisyon Çalışmaları ve Diğer Gelişmeler

Engellilerin Sorunlarının Araştırılması Komisyonu , ikinci kez toplanarak çalışma takvimini belirleyecek.

, ikinci kez toplanarak çalışma takvimini belirleyecek. Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmalara yönelik 5 kanun teklifini görüşecek ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin sunum yapılacak.

görüşecek ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin sunum yapılacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, kurumların 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek.

görüşmeye devam edecek. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Türk Reasürans AŞ ve Türk Katılım Reasürans AŞ'nin bilanço ve netice hesapları ele alınacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.



