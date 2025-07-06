Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
Togg, yılın ilk 6 ayında elektrikli otomobil pazarında yüzde 20 pay ve 17 bin 101 satışla rakiplerini geride bıraktı. Tesla ve BYD ise takipte.
Togg, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 17 bin 101 satış ve yüzde 20 pazar payı ile marka sıralamasında ilk sırada yer aldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 607 bin 977 oldu. Otomobil satışları yüzde 5,4 artışla 488 bin 3'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,3 yükselerek 119 bin 974'e ulaştı.
"Tam Elektrikli" Otomobil Satışlarında Büyük Artış
Ocak-haziran döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 138,4 artışla 84 bin 956 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,1'den yüzde 27,4'e yükseldi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 12,4'ten yüzde 24'e çıktı. Yılın ilk yarısında, "tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 44,6'sının içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.
Togg T10X'in Pazar Liderliği
Togg T10X, yılın ilk 6 aylık döneminde 17 bin 101 satış ile en yakın rakibine 4 bin 781 fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 20 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde ise 13 bin 21 Togg T10X satışı gerçekleşmişti.
En Fazla Satılan Elektrikli Markalar
- Togg: 17 bin 101 satış
- Tesla: 12 bin 320 satış
- BYD: 10 bin 401 satış
- KIA: 5 bin 539 satış
- MINI: 5 bin 521 satış
Model Bazlı Satış Sıralaması
- Togg T10X
- Tesla Model Y
- MINI Countryman
- KIA EV3
- BYD Atto 3
Haziran Ayı Satışları
- Tesla: 7 bin 235 satış (birinci)
- BYD: 3 bin 361 satış (ikinci)
- Togg: 3 bin 98 satış (üçüncü)
- Citroen: 2 bin 469 satış (dördüncü)
- Peugeot: 1.174 satış (beşinci)