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DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!

Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı, belediye başkanlarına yönelik soruşturmalarda parti ayrımı yapıldığı iddialarını yalanladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 11:30, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 11:31
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DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!

Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı (DMM), Türk yargısının yalnızca muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını hedef aldığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yalnızca CHP'li ya da muhalefet belediye başkanlarına soruşturma izni verdiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, bu tür iddiaların tamamen asılsız olduğu ve soruşturmaların parti ayrımı gözetilmeksizin başlatıldığı vurgulandı.

Soruşturma İzinlerinin Siyasi Dağılımı

DMM'nin açıklamasına göre İçişleri Bakanlığı'nın yalnızca 2024 yılında verdiği 176 soruşturma izninin siyasi dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • AK Parti: 59
  • CHP: 58
  • MHP: 21
  • İYİ Parti: 7
  • HDP: 10

Soruşturmaların Kapsamı

Açıklamada, AK Partili birçok belediye başkanının görevdeyken veya görevden sonra yolsuzluk, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve FETÖ üyeliği gibi suçlamalarla yargı önüne çıkarıldığı belirtildi.


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