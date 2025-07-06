TOBB'un 'Nefes Kredisi' yeniden başlıyor

Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!
DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!
Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?
Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?
Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak
TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak
Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü
AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali
AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali
Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı
Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı
Kanun Teklifi Meclis'te: Ormanları Yakanlara Müebbet Hapis!
Kanun Teklifi Meclis'te: Ormanları Yakanlara Müebbet Hapis!
Terörsüz Türkiye İçin Geri Sayım: Silahlar İmha Edilecek!
Terörsüz Türkiye İçin Geri Sayım: Silahlar İmha Edilecek!
Muhittin Böcek 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandı
Muhittin Böcek 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandı
Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!
Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor
Bakan Tunç: Kimse Hesap Sorulamaz Değildir!
Bakan Tunç: Kimse Hesap Sorulamaz Değildir!
Akaryakıtta Temmuz Zammının Enflasyona Etkisi Hesaplandı
Akaryakıtta Temmuz Zammının Enflasyona Etkisi Hesaplandı
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması
Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı
Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı
Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 6,2 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 6,2 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık
Meteoroloji Uyardı: Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 60 tutuklama
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TOBB'un 'Nefes Kredisi' yeniden başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF), Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım, KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ne imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 11:39, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 11:45
Yazdır
TOBB'un 'Nefes Kredisi' yeniden başlıyor

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Nefes Kredisi'ne başvurular 8-9 Temmuz itibarıyla gerçekleştirilecek. Birliğe bağlı oda-borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.

KGF kendi öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma, azami 2,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

- "KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntı finansmana erişim"

Açıklamada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'in görüşlerine de yer verildi.

KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının, finansmana erişim olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, firmaların işletme sermayelerini azaltıyor. Nakit ve mal akışının yavaşlamasına, ekonominin daralmasına neden oluyor. Arzın bu şekilde kısılması da enflasyona olumsuz yansıyor ve yüksek enflasyonla mücadeleyi güçleştiriyor. Buradaki sıkıntıları hafifletmek ve ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ'lere destek olmak üzere TOBB, KGF ve bankalar güç birliği yaptık. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ni gelecek hafta içinde başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "558 bin firmaya, kefil olduk"

Özegen ise KGF olarak şu ana kadar 1,5 trilyon liralık krediye kefalet verdiklerini bildirdi. 558 bin firmaya kefil olduklarını aktaran Özegen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KGF dünyada benzeri olmayan önemli bir kuruluş. TOBB başta olmak üzere, KOSGEB ve 29 paydaş bankanın ortak olduğu bir yapıdan oluşuyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek vermek için yeni uygulamaya alacağımız TOBB Nefes Kredisi'nde, KGF olarak öz kaynak desteğimizle kredilere kefil olacağız. Kefalet oranımız yüzde 80 olacak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber