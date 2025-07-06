Belediyeden promosyon rekoru: Kişi başı 82 bin 500 TL

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihale, yoğun ilgi ve titiz bir değerlendirme süreciyle gerçekleştirildi. Kamu çalışanlarına yönelik yapılan promosyon anlaşmaları arasında yüksek tekliflerden biri olarak kayıtlara geçen bu anlaşma, belediye personelinin yüzünü güldürdü. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışanların refahını artırmayı hedefleyen bu anlaşmayla önemli bir adım attıklarını belirterek, sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür etti.

Banka ile yapılan anlaşmanın kısa sürede sonuçlandırılarak ödemelerin en kısa sürede personele ulaştırılması planlanıyor.