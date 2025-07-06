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Riskli Mükellefler Harekete Geçti: Vergide Tarihi Dönüşüm

Vergi Denetim Kurulu'nun uyguladığı yeni gözetim programı, binlerce mükellefi harekete geçirdi. 32 milyar liralık matrah artışı ve detaylı analizlerle vergi sisteminde büyük bir değişim yaşanıyor. Uyum göstermeyenler için ise denetimler yolda!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 12:18, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 12:12
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Riskli Mükellefler Harekete Geçti: Vergide Tarihi Dönüşüm

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Beyanname Gözetim Programı, beyan dönemi öncesinde riskli olarak belirlenen mükelleflerle temasa geçilerek, kurumlar vergisi matrahında önemli artışlar sağladı. Vergi Denetim Kurulu tarafından başlatılan bu program kapsamında, mükelleflerin beyanlarını daha dikkatli vermeleri amaçlanıyor. Programın ilk aşamasında 500 bin mükellef taranmış ve 2,9 trilyon lira ticaret hacmine sahip 40 bin mükellef riskli bulunmuştu. Bu kapsamda, yaklaşık 18 bin mükellef kurumlar vergisi matrahını 32 milyar lira artırdı.

Beyanname Gözetim Programı'nın Sonuçları

  • 1046 mükellef, 2023 ve 2024 geçici beyanlarında zarar gösterirken, yaklaşık 2,36 milyar lira matrah beyan ederek kar açıkladı.
  • 837 mükellef, düzeltme beyannamesi vererek matrahlarını 502 milyon lira artırdı ve 234 milyon lira zararı beyanlardan çıkardı.
  • Mükelleflerin yarısı matrahlarında düzeltmeye giderken, bazıları verdikleri izahlarla risk kapsamından çıktı.
  • Beyanname Gözetim Programı'nın başarı oranı %70 olarak değerlendirildi.

Uyum Göstermeyenlere Denetim Başlatılacak

Program kapsamında uyum göstermeyen mükelleflere yönelik denetim çalışmaları başlatılacak. Bu süreçte, gönüllü uyum mekanizmasına katılan mükellefler cezai yaptırımlardan korunmuş olacak.

Bakan Mehmet Şimşek'in Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gönüllü uyum mekanizmasına verdikleri önemi vurgulayarak, yeni analiz teknikleri ve saha denetimleriyle riskli mükelleflerin kolayca tespit edildiğini belirtti. Şimşek, "Riskli olduğunu düşündüğümüz ve gönüllü uyum süreciyle risk durumunu kaldırabileceğimiz firmalarımız için yürüttüğümüz bu çalışmayla, mükelleflerimize denetim öncesi önemli bir şans tanımış olduk. Mükelleflerin üzerinde denetim yükü ve bürokrasi oluşturmayacak, hızlı, pratik, çözüm odaklı çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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