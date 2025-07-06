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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, "CHP'lilerin CHP'leri ihbar etmesiyle" açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 12:32, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 14:03
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri dolayısıyla CHP'li yöneticilere sert tepki gösterdi.

Çelik," Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz. Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın "dedi.

"Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz "diyen Çelik, "Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar. Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, "CHP'lilerin CHP'leri ihbar etmesiyle" açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar." açıklamasını yaptı.

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