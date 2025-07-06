Üniversite hayalini gerçekleştirdi, şimdiki hedefi öğretmenlik

İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!
İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!
Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor
Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor
ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz
Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!
DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!
Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?
Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?
Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak
TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak
Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü
AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali
AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali
Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı
Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı
Kanun Teklifi Meclis'te: Ormanları Yakanlara Müebbet Hapis!
Kanun Teklifi Meclis'te: Ormanları Yakanlara Müebbet Hapis!
Terörsüz Türkiye İçin Geri Sayım: Silahlar İmha Edilecek!
Terörsüz Türkiye İçin Geri Sayım: Silahlar İmha Edilecek!
Muhittin Böcek 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandı
Muhittin Böcek 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandı
Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!
Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor
Bakan Tunç: Kimse Hesap Sorulamaz Değildir!
Bakan Tunç: Kimse Hesap Sorulamaz Değildir!
Akaryakıtta Temmuz Zammının Enflasyona Etkisi Hesaplandı
Akaryakıtta Temmuz Zammının Enflasyona Etkisi Hesaplandı
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması
Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı
Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı
Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 6,2 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi
Türk Müteahhitler Yurt Dışında 6,2 Milyar Dolarlık Proje Üstlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Üniversite hayalini gerçekleştirdi, şimdiki hedefi öğretmenlik

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Resim Bölümünden mezun olan 25 yaşındaki Down sendromlu İmge Gülsün, öğretmenlik yaparak kendisi gibi özel gereksinimli bireylere destek olmayı hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 12:42, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 12:44
Yazdır
Üniversite hayalini gerçekleştirdi, şimdiki hedefi öğretmenlik

Mersin'de ortaokul yıllarında öğretmenleri tarafından resme yeteneği olduğu fark edilen Gülsün, ailesinin yönlendirmesiyle bir atölyede ders almaya başladı.

Gülsün, okuldan kalan zamanlarında katıldığı atölyedeki çalışmalar sayesinde kendini geliştirdi.

Lise eğitiminin ardından hayalini kurduğu güzel sanatlar fakültesine girebilmek için farklı üniversitelerin yetenek sınavlarına katılan Gülsün, 4 farklı eğitim kurumundan olumlu dönüş aldı.

Down sendromlu Gülsün, yaşadığı kente yakın olması dolayısıyla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü tercih etti.

Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayıp diplomasını alan Gülsün, kendisi gibi özel gereksinimli bireylere resim yapmayı öğretmeyi hedefliyor.

- "İmge'nin çok güzel bir eğitim aldığına inanıyorum"

Anne Ayşe Gülsün, AA muhabirine, kızının resim alanında çok güzel işler yaptığını söyledi.

Üniversitede öğretim görevlilerinin kızlarıyla yakından ilgilendiğini anlatan Gülsün, İmge'nin 4 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamladığını belirtti.

Gülsün, kızlarının hayalleriyle ilgili daha yapacakları çok şey olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha çok uzun yolumuz var ama şu ana kadar İmge'nin çok güzel bir eğitim aldığına inanıyorum. Mersin'de belediye işbirliğiyle bir sanat sokağı açılacak. Bu sanat sokağında özel çocuklarımız oturup resim yapacak. Sanat sokağında seramik, müzik ve dans da olacak. Burası özel çocuklara ait bir sokak olacak. Çocuklar yaptıkları çalışmaların satışını yapacak. İmge akademik eğitim aldığı için orada öğretmen görevi de görecek. Bu proje olmazsa da kendi atölyemizi açıp özel çocuklarımızı yetiştireceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber