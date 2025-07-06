Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 bina ve 5 bin 781 salonda düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

151 bin 165 kişinin başvurduğu sınavda, adaylara sayısal ve sözel testlerde yöneltilen 50'şer soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Emniyet görevlileri dahil 20 bin 201 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.45'te sona erdi.

2025-ALES/2 sonuçları, 25 Temmuz'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

2025-ALES/2: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2025-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)