En fazla sendikalaşma oranı tarım orman hizmet kolunda

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki Kamu Görevlileri Sendikalarının üye sayılarına ilişkin tebliğine göre TOÇ BİR-SEN tüm konfederasyonlar ve hizmet kolu sendikaları arasında % 63.149 sendikalaşma oranı ile 1. sırada yer aldı.

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bu başarıda katkısı olan, gönül veren her bir üyemize, emek veren/ter akıtan teşkilat mensuplarımıza, mücadelemize ömür veren büyük TOÇ BİR-SEN ailemizin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyor, bu zaferimizin teşkilatımıza, üyelerimize, Memur-Sen'imize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.