İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!

Deutsche Bank'ın 2025 Kira Raporu'na göre, son beş yılda şehir merkezlerinde üç odalı daire kira fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir İstanbul oldu. Ancak artış oranına rağmen İstanbul, konut kiralarının en yüksek olduğu kentler arasında ilk 50'ye giremedi.

Rapora göre, İstanbul'da şehir merkezindeki üç odalı dairenin ortalama kirası 1764 dolar (yaklaşık 70 bin 300 TL) oldu. Aynı tip dairenin kirası 2020 yılında 602 dolardı. Böylece beş yılda İstanbul'da kira artışı yüzde 193,3 olarak gerçekleşti. Bu artışla zirvede yer alsa da İstanbul, dolar bazında en yüksek kira bedeline sahip şehirler listesinde ancak 53'üncü sırada bulunuyor.

Kira Artışında İstanbul Dünya Zirvesinde

İstanbul, şehir merkezlerinde üç odalı daire kiralarında yaşanan fiyat artışında dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Ancak, dolar bazında en yüksek kira bedeline sahip şehirler arasında üst sıralarda yer alamadı.

Kirası En Yüksek Şehirler

Deutsche Bank'ın raporunda, şehir merkezindeki üç odalı daire kira bedellerine göre dünyanın en pahalı 10 kenti sıralandı. Listeye göre en yüksek kira New York'ta bulunuyor: