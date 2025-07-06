İzmir Büyükşehir'in Yangın Uçağı Talebi İddiası Yalanlandı!

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Tarım ve Orman Bakanlığından yangın söndürme uçağı satın alımı ve kullanımı konusunda yetki talep ettiği ancak bu talebin reddedildiği" yönündeki iddianın, hiçbir somut belge veya resmi başvuruya dayanmadığı belirtildi. Bu iddianın, kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturmaya yönelik bir dezenformasyon olduğu vurgulandı.

Yangınla Mücadelede Türkiye'nin Kapasitesi

Tarım ve Orman Bakanlığının, 2025 yılı itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 ton su atma kapasitesine sahip olduğu, ayrıca 14 aktif insansız hava aracı (İHA) ile Türkiye'nin bu alanda dünyada ikinci sırada yer aldığı hatırlatıldı.

Yangınla Mücadelede Yetki ve Sorumluluklar

Yangınla mücadele faaliyetleri modern teknolojiyle desteklenerek en üst düzeyde sürdürülmektedir.

Mevzuat gereği belediyelerin yangın söndürme amacıyla uçak temin etme, kullanma veya yönlendirme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Bu yetki Orman Genel Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

Kamuoyuna Uyarı

Tüm bu hukuki ve teknik gerçekler ortadayken çeşitli basın organlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi adına kamuoyunu yanıltıcı haberler yayınlaması, bilgi kirliliğine yol açmakta ve vatandaşların hassasiyetlerini istismar etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığına bu konuda yapılmış herhangi bir resmi başvuru da bulunmamaktadır. Kamuoyuna sunulan bu tür asılsız söylemler, yalnızca toplumsal algıyı manipüle etmeye yöneliktir. Vatandaşların bu tür manipülatif ve gerçek dışı beyanlara itibar etmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.