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İzmir Yangınında Zarar Görenlere 17 Milyona Yakın Destek

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde hasar tespitleri tamamlandı. AFAD ve TOKİ, hak sahiplerine 5-6 ay içinde anahtar teslim edecek. Geçici barınma alanları kuruldu, zarar gören vatandaşlara maddi destek sağlandı. Ayrıca, yanan alanların fidanlarla yeniden yeşillendirileceği açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 16:00, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 16:33
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir genelinde Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca, Bornova ve Gaziemir'de 228 konut, 13 iş yeri ve 15 ahırın ağır hasarlı olduğunu belirtti. AFAD ve TOKİ koordinasyonunda hak sahiplerinin süreci netleşir netleşmez 5-6 ay içerisinde anahtarların teslim edileceğini açıkladı. Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Yangın Sonrası Müdahale ve Hasar Tespiti

25 Haziran'dan itibaren 10 gün boyunca orman yangınlarına karşı seferberlik ruhuyla mücadele edildiğini vurgulayan Yerlikaya, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla yangının kontrol altına alınması için büyük bir mücadele örneği sergilendiğini ifade etti. Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü ve Karadoğan mahallelerinde hasar tespitlerinin hızla yapıldığını, zarar tespit komisyonlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Geçici Barınma ve Destekler

  • Karadoğan Mahallesi'nde geçici barınma için klimalı, elektrikli ocaklı ve buzdolaplı 16 konteyner kuruldu.
  • Diğer mahallelerde de talepte bulunan vatandaşlara konteynerler teslim edildi.
  • AFAD'tan İzmir ve Bilecik valiliklerine başlangıç olarak 30'ar milyon lira kaynak gönderildi.
  • Zarar tespiti tamamlanan vatandaşlara 16 milyon 898 bin lira destek ödemesi yapıldı.
  • Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arı kovanlarıyla ilgili zararlar için çalışmalar devam ediyor.

Ağır Hasarlı Yapılar ve Yeniden İnşa Süreci

Ağır hasarlı 15 ahırın yeniden inşası için İzmir Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıklar ile il ve ilçe tarım müdürlüklerinin kaynaklarının hazır olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşya zararlarının ödemeleri sürüyor. Yerlikaya, "2026'nın ilk aylarında hak sahibi olan tüm ev ve iş yerlerinin tamamı bitirilecek" dedi.

Doğal Afetlere Karşı Önlemler ve Gelecek Planları

Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını istedi. Ayrıca, bölgede yollarla ilgili şikayetlerin de çözüme kavuşturulacağını vurguladı. "Bu ormanda yanan yerlerin tamamı Allah'ın izniyle fidanlarla buluşacak" diyerek, yanan alanların yeniden ağaçlandırılacağını belirtti.

Kayıplar ve Taziye Mesajı

Ödemiş'teki yangınlarda iki orman işçisinin şehit olduğunu, Suçıktı Mahallesi'nde ise bir kişinin vefat ettiğini hatırlatan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Yerlikaya'ya, İzmir Valisi Süleyman Elban, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

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