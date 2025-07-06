Kayseri'de yaralanan 2 dağcı mahsur kaldı
Erciyes Dağı'nda yürüyüş sırasında üzerlerine kaya düşen ve yaralanarak mahsur kalan iki dağcının kurtarılması için arama kurtarma ekipleri harekete geçti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 16:28, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 16:29
Dün akşam Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan iki dağcı, sabah saatlerinde iniş sırasında üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralanarak mahsur kaldı.
ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Yardım çağrısında bulunan dağcılar için bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Zorlu arazi koşullarına rağmen başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.