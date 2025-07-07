Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Ayşe Barım'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi
Ayşe Barım'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı
Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza
636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı
636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı
Emekliye zam Meclis gündeminde
Emekliye zam Meclis gündeminde
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklar geliyor
Yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklar geliyor
AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 3,4 Milyar Dolar
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 3,4 Milyar Dolar
Altun'dan Diyanet'e tam destek! Cuma hutbeleri için teşekkür etti
Altun'dan Diyanet'e tam destek! Cuma hutbeleri için teşekkür etti
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
İzmir Aliağa'da Mera ve Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir Aliağa'da Mera ve Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları
Şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları
Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız
Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız
İzmir Yangınında Zarar Görenlere 17 Milyona Yakın Destek
İzmir Yangınında Zarar Görenlere 17 Milyona Yakın Destek
İzmir Büyükşehir'in Yangın Uçağı Talebi İddiası Yalanlandı!
İzmir Büyükşehir'in Yangın Uçağı Talebi İddiası Yalanlandı!
İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!
İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!
Valilikten Firar Eden Aslana Dair Açıklama: Soruşturma Başlatıldı
Valilikten Firar Eden Aslana Dair Açıklama: Soruşturma Başlatıldı
Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor
Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor
ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz
Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile Beştepe'de buluştu. Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kritik aşaması ele alındı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 15:16, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 15:19
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem başlığı, "Terörsüz Türkiye" sürecinin kritik aşaması olan örgütün silah bırakması olarak öne çıktı. Silah bırakma aşamasının yeni haftada başlaması bekleniyor. Bu önemli gelişme öncesinde, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da görüşmeye katıldı. Görüşmenin tarihi bir nitelik taşıdığı ve sürecin yeni bir aşamaya girdiği vurgulandı.

Görüşmenin Detayları ve Açıklamalar

Pervin Buldan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeni bir aşamaya giriyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bu yeni süreçte istişarelere ihtiyaç var." diyerek heyet olarak bu konuları konuşacaklarını belirtti ve görüşmeye büyük anlam biçtiklerini söyledi. Mithat Sancar ise, "Süreci ve sonrasının gereklilikleri konusunu konuşacağız." dedi.

İlk Görüşme ve İmralı Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki ilk görüşme 10 Nisan'da yapılmıştı. Bu ikinci görüşme öncesinde, Sancar ve Buldan dün İmralı Adası'na giderek, avukat Özgür Faik Erol ile birlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti'den Açıklama

Görüşme sonrası DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'la yapılan görüşmenin tarihi nitelikte olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik."
  • "Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı."
  • "Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti."
  • "Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi."
  • "TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı."
  • "Bu sürecin Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük."
  • "Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan'da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

Sürecin Takibi ve Silah Bırakma Planı

Gözler, terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı yeni haftaya çevrildi. Silahların Kuzey Irak'ta bırakılması planlanıyor; öne çıkan adresler ise Erbil ve Süleymaniye. Ancak süreç içinde silah bırakılacak noktaların artabileceği ifade ediliyor. Silah teslim süreci adım adım ilerleyecek ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakından takip edilecek. Sürece ilişkin raporlar hazırlanacak ve planlandığı gibi devam etmesi halinde, sonbahara kadar silah bırakma aşamasının tamamlanması hedefleniyor.

Kamuoyu ve Davetler

Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin anlar basın mensupları tarafından da takip edilecek. DEM Parti'den bazı gazeteciler ve STK temsilcilerine dikkat çekici bir davet yapıldı.30'a yakın isim, silah bırakma faaliyeti için Kuzey Irak'a davet edildi. Faaliyetin gelecek hafta yapılacağı bildirildi. Hangi şehirde yapılacağı ise belirtilmedi. Son anda bir değişiklik olmazsa, silah bırakma faaliyeti basın mensuplarının katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber