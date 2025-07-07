Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem başlığı, "Terörsüz Türkiye" sürecinin kritik aşaması olan örgütün silah bırakması olarak öne çıktı. Silah bırakma aşamasının yeni haftada başlaması bekleniyor. Bu önemli gelişme öncesinde, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da görüşmeye katıldı. Görüşmenin tarihi bir nitelik taşıdığı ve sürecin yeni bir aşamaya girdiği vurgulandı.

Görüşmenin Detayları ve Açıklamalar

Pervin Buldan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeni bir aşamaya giriyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bu yeni süreçte istişarelere ihtiyaç var." diyerek heyet olarak bu konuları konuşacaklarını belirtti ve görüşmeye büyük anlam biçtiklerini söyledi. Mithat Sancar ise, "Süreci ve sonrasının gereklilikleri konusunu konuşacağız." dedi.

İlk Görüşme ve İmralı Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki ilk görüşme 10 Nisan'da yapılmıştı. Bu ikinci görüşme öncesinde, Sancar ve Buldan dün İmralı Adası'na giderek, avukat Özgür Faik Erol ile birlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti'den Açıklama

Görüşme sonrası DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'la yapılan görüşmenin tarihi nitelikte olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

"Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı."

"Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti."

"Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi."

"TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı."

"Bu sürecin Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük."

"Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan'da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

Sürecin Takibi ve Silah Bırakma Planı

Gözler, terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı yeni haftaya çevrildi. Silahların Kuzey Irak'ta bırakılması planlanıyor; öne çıkan adresler ise Erbil ve Süleymaniye. Ancak süreç içinde silah bırakılacak noktaların artabileceği ifade ediliyor. Silah teslim süreci adım adım ilerleyecek ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakından takip edilecek. Sürece ilişkin raporlar hazırlanacak ve planlandığı gibi devam etmesi halinde, sonbahara kadar silah bırakma aşamasının tamamlanması hedefleniyor.

Kamuoyu ve Davetler

Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin anlar basın mensupları tarafından da takip edilecek. DEM Parti'den bazı gazeteciler ve STK temsilcilerine dikkat çekici bir davet yapıldı.30'a yakın isim, silah bırakma faaliyeti için Kuzey Irak'a davet edildi. Faaliyetin gelecek hafta yapılacağı bildirildi. Hangi şehirde yapılacağı ise belirtilmedi. Son anda bir değişiklik olmazsa, silah bırakma faaliyeti basın mensuplarının katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.