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5 Asker metan gazından şehit oldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalan 19 askerden 5'i şehit oldu. MSB olayla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 17:25, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 17:28
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5 Asker metan gazından şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında önceden hastane olarak kullanıldığı bilinen ve teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında önemli bir olay yaşandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, burada görev yapan 19 personelimiz metan gazına maruz kalmıştır. Tüm müdahalelere rağmen, 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Olayın Detayları

  • Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti yapıldı.
  • Mağara, daha önce hastane olarak kullanılmıştı ve teröristlerden temizlenmişti.
  • 19 personel metan gazına maruz kaldı.
  • Tüm müdahalelere rağmen 5 personel şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur."

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