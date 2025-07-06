TBMM Komisyonu Çivril'de Zirai Don Zararını İnceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Komisyon, Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının sonuçlarını araştırmak, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit etmek ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon üyeleri, Işıklı Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinde incelemeler yaptı. Heyete, Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlık etti. İncelemeler sırasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve ziraat odaları temsilcileriyle görüşülerek bahçelerdeki son durum hakkında bilgi alındı.

Heyete Eşlik Eden Yetkililer