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TBMM Komisyonu Çivril'de Zirai Don Zararını İnceledi

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Denizli'nin Çivril ilçesinde don zararını yerinde inceledi ve üreticilerle görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 18:13, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 18:14
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TBMM Komisyonu Çivril'de Zirai Don Zararını İnceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Komisyon, Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının sonuçlarını araştırmak, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit etmek ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon üyeleri, Işıklı Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinde incelemeler yaptı. Heyete, Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlık etti. İncelemeler sırasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçiler ve ziraat odaları temsilcileriyle görüşülerek bahçelerdeki son durum hakkında bilgi alındı.

Heyete Eşlik Eden Yetkililer

  • Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun
  • CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı
  • Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu
  • Çivril Belediye Başkanı Semih Dere
  • Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar
  • İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamit Çakal
  • AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu

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