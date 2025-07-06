Ömer Çelik'ten şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 5 askerimizin şehit olması ile ilgili olarak "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 18:41, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 19:00
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyindeki mağarada metan gazına maruz kalan 5 askerimiz şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı:
"Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu.
Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman Ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun."