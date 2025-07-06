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Kırkpınar'da başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 19:30, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 19:52
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Kırkpınar'da başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki organizasyonun baş boyu final müsabakasında, önceki turlarda Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Erkan Taş ve Enes Doğan'ı yenen Orhan Okulu ile Ertuğrul Dağdeviren, Ali Gürbüz, İsmail Koç ve Ali İhsan Batmaz'ı eleyen Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.

Final mücadelesi öncesinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olması nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tribünlerden "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sesleri yükseldi.

Başcazgır Emin Ger'in salavatı sonrası er meydanlarının "geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılan, pes etmeyen yapısıyla bilinen Antalya Kumlucalı 36 yaşındaki 2015 ve 2018 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ile "sert kaya" lakaplı, 2022 yılından bu yana baş boyunda güreşen ve minderden edindiği dayanıklılığını çayıra taşıyan Manisalı 26 yaşındaki Feyzullah Aktürk peşreve çıktı. Tribünler, başpehlivanları alkışlarıyla selamladı.

İzmir bölgesi meydan hakemlerinden Kahraman Şişman yönetiminde Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk'ün güreşi, davul ve zurna ezgileri olmadan başladı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Orhan Okulu'nun kaşının açılması nedeniyle mücadele iki kez durdu. Sağlık ekipleri, çayıra gelerek Orhan Okulu'ya müdahalede bulundu. Duraklamanın ardından müsabaka, sert el enselerle devam etti. Zaman zaman yumruklaşmayı andıran el enseler, tribünlerden de tepki aldı.

Orhan Okulu'nun kasnaktan oyun yapma çabalarına karşılık savunma güreşi yapan Feyzullah Aktürk'e müsabakanın 16. dakikasında kule hakemliğince pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar verildi.

İhtara rağmen Feyzullah'ın temkinli güreşine karşı atak güreşini devam ettiren Orhan Okulu, müsabakanın 19. dakikasında sürdüğü ve dengesini bozduğu rakibini açık düşürdü.

Karşılaşmayı kazanan Orhan Okulu, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

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