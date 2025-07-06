Annesini bıçakla yaralayan kardeşini öldürdü

Batman'da Boran G (24), annesini bıçakla yaraladı. Ağabeyi A.G. (25) de Boran G'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan A.G'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Olay, dün gece saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Boran Güner, evde eşiyle tartıştığı sırada araya giren annesi S.G'yi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine ağabeyi A.G, Boran G'yi tabancayla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boran G. ve annesi S.G., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Boran G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. G'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralı anne S.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Boran G'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Firari ağabey A.G.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.