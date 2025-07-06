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Altun'dan Diyanet'e tam destek! Cuma hutbeleri için teşekkür etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanlığına cuma hutbeleri için teşekkür etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 21:52, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 21:43
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Altun'dan Diyanet'e tam destek! Cuma hutbeleri için teşekkür etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,

"Hayatın birçok noktasında bilinçleri uyandıran, İslami perspektiften doğruyu ve yanlışı öğreten, daima iyiliği, güzelliği, yardımlaşmayı, şiddetten uzak durmayı ve daha birçok olumlu davranışı tavsiye eden hutbeler hazırladığı için Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyor, sırtlamış olduğu bu ulvi ve önemli görevi başarıyla sürdürmelerini diliyorum."

ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının yasalarla belirlenmiş görevinin İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olduğunu belirtti.

Başkanlığın en önemli ve gündelik hayata etki eden faaliyetlerinden birinin, ülkenin her köşesinde okunan cuma hutbelerini hazırlamak olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

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