Ağaçtan kopan dal üzerlerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 22:07, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 22:00
Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'ndaki çınar ağacından kopan büyük dal, 3 kişinin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dalın altında sıkışan 3 kişi, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Erdem U. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekipler bölgeye şerit çekerek alana girişi kapattı.