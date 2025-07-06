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Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 3,4 Milyar Dolar

Türkiye otomotiv endüstrisi haziranda 3,4 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı. Almanya ve AB ülkelerine ihracatta büyük artış yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 22:31, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 22:30
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Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 3,4 Milyar Dolar

Türkiye otomotiv endüstrisi, haziran ayında önemli bir başarıya imza atarak 3 milyar 408 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. OİB tarafından yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin haziran ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 artış gösterdi. Ocak-haziran dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 19 milyar 987 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, sektörün bugüne kadar haziran aylarında ulaştığı en yüksek ihracat oldu. Sektörün haziran ayındaki toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

Ürün Gruplarına Göre İhracat Artışları

  • Tedarik endüstrisi: Haziran ayı ihracatı yüzde 13 artışla 1 milyar 180 milyon dolar oldu.
  • Binek otomobiller: Yüzde 16 artışla 1 milyar 96 milyon dolara ulaştı.
  • Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar: Yüzde 59 artışla 626 milyon dolara yükseldi.
  • Otobüs-minibüs-midibüs: Yüzde 66 artışla 293 milyon dolara çıktı.
  • Çekiciler: Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 504 artarak 180 milyon dolara ulaştı.

Pazarlara Göre İhracat Performansı

  • Almanya: Yüzde 74 artışla 556 milyon dolar ihracat yapıldı.
  • Fransa: 429 milyon dolar ile ikinci büyük pazar oldu ve yüzde 36 oranında artış yaşandı.
  • Birleşik Krallık: Yüzde 2 artışla 330 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.
  • Belçika: Yüzde 92, Romanya: Yüzde 55, Slovenya: Yüzde 57 oranında ihracat artışı kaydedildi.

Ülke Gruplarına Göre Dağılım

  • Avrupa Birliği ülkeleri: Otomotiv ihracatından yüzde 74,2 pay aldı ve haziranda yüzde 42 artışla 2 milyar 527 milyon dolara ulaştı.
  • Diğer Avrupa ülkeleri: Yüzde 11 artış kaydedildi.
  • Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi: Yüzde 42 artış yaşandı.
  • Diğer Amerikan ülkeleri: Yüzde 94 oranında ihracat artışı gerçekleşti.

Sektör Değerlendirmesi

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak haziran ayında ulaştığımız 3,4 milyar dolarlık ihracat, sektörümüzün tarihi haziran rekorudur. Yılın ilk yarısında ise 20 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmimiz ile Türk otomotivinin küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Haziran ayında özellikle çekici ihracatında üç haneli artış görülürken, tüm ana ürün gruplarında çift haneli büyüme kaydettik. Almanya'ya yüzde 74, Belçika'ya yüzde 92, Romanya'ya yüzde 55 ve Slovenya'ya yüzde 57 oranında ihracat artışı yaşanması da Avrupa pazarında gücümüzü artırdığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.


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