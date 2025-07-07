Bursa'da bıçaklı dehşet: 14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 22.30 sıralarında Kent Meydanı çevresinde, yabancı uyruklu 14 yaşındaki F.E. ile yine aynı uyruktan S.D. ve kızları D.D. ile S.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

4 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini bıçaklı saldırıya bıraktı. Öfkeli saldırgan, yanında taşıdığı bıçakla anne ve iki kızını yaraladı. Kavgaya müdahale etmeye çalışan başka bir kişi de bıçak darbelerinin hedefi oldu.

Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Dört yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan F.E. olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.