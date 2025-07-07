Emekliye zam Meclis gündeminde

Genel Kurul'da ilk olarak, enerji, ulaştırma ve madencilik gibi alanlarda yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan maden kanunu teklifi ele alınacak. Teklifte, orman, mera, kıyı ve sit alanları gibi koruma altındaki bölgelerde yapılacak projelere hızlı ve merkezi onay mekanizması getirilmesi öngörülüyor.

4 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yasa teklifine göre, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri kapsamında tahsis edilen mera alanlarında artık Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu şartı aranmayacak. Ayrıca özellikle rüzgar enerjisi yatırımlarında izin başvurularının en geç 60 gün içinde sonuçlandırılması tasarı kapsamında yer alıyor. Enerji teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçilecek. Teklifle, 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükselecek. Yaklaşık 4 milyon 11 bin emekliyi ilgilendiren bu artışın, 6 aylık dönemde Hazine'ye maliyeti 40 milyar 870 milyon lira olacak.