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636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı

Diyarbakır merkezli operasyonda, sosyal medyada bungalov kiralama ilanlarıyla 636 milyon lira dolandıran 8 kişi yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 08:32, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 08:34
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636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı

Sosyal medya üzerinden bungalov kiralama ilanı vererek 105 kişiyi dolandıran 8 şüpheli yakalandı. Haklarında işlem başlatılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden bungalov kiralama ilanları vererek ülke genelinde 105 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 8 kişiyi yakalamak için Diyarbakır merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak illerinde 1 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Dolandırıcılık yoluyla 636 milyon 893 bin 14 TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 TL işlem hacmi olduğu anlaşılan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Operasyonun Detayları

  • 105 kişi sosyal medya üzerinden bungalov kiralama vaadiyle dolandırıldı.
  • 8 şüpheli Diyarbakır merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
  • 6 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.
  • 636 milyon 893 bin 14 TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
  • Banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 TL işlem hacmi bulundu.

Soruşturma Süreci

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki hareketler detaylı şekilde incelendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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