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'Kamuda Verimlilikte Yeni Dönem: Bartın Üniversitesinde Maaşlar Tek Merkezden'

Bartın Üniversitesi, kamu yönetiminde verimlilik ve dijitalleşme alanında örnek bir dönüşüme imza attı. Üniversite bünyesindeki tüm personel maaş işlemleri, 15 Temmuz 2025 itibarıyla Personel Daire Başkanlığı çatısı altında merkezi olarak yürütülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 09:30, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 09:30
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'Kamuda Verimlilikte Yeni Dönem: Bartın Üniversitesinde Maaşlar Tek Merkezden'

Daha önce 27 farklı birim tarafından ayrı ayrı sürdürülen maaş süreçleri, artık sadece 4 kişilik uzman bir ekiple dijital sistemler üzerinden tek merkezde yönetilecek.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet AKKAYA'nın imzasıyla duyurulan karar, kamu kurumlarında etkin süreç yönetimi ve kaynak optimizasyonu adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yapılan açıklamada, "Personel maaş işlemlerinin merkezileştirilmesiyle birlikte veri bütünlüğü sağlanacak, olası hatalar minimize edilecek, iş gücü israfının önüne geçilecek ve zamandan büyük ölçüde tasarruf edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Yeni sistemle birlikte, maaş mutemetliği görevleri sadece Personel Daire Başkanlığı bünyesinde belirlenen profesyonel personel tarafından yürütülecek. Her ayın yedisine kadar dijital ortamda toplanacak veriler, tek bir merkezde işlenerek hızlı, hatasız ve mevzuata uygun maaş işlemleri tamamlanacak.

Süreçte; akademik ve idari birimlerden alınan bilgiler elektronik postayla iletilecek, tüm veri girişleri dijital platformlar üzerinden yapılacak. Ayrıca sigorta işlemleri, fazla ve yersiz ödemeler ile ilgili tüm düzeltici işlemler de yine merkezi olarak yürütülecek.

Bu büyük yapısal değişim, Bartın Üniversitesinin dijital dönüşüm vizyonunu ve kamu kaynaklarını etkin kullanma iradesini ortaya koyuyor. Teknoloji odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin sadeleştirilmesi ve merkezileştirilmesi sayesinde üniversite, kamu yönetiminde örnek bir model olma yolunda ilerliyor.

Bartın Üniversitesinin bu uygulaması, kamu kurumlarında dijitalleşmenin ve kurumsal verimliliğin artırılmasına yönelik güçlü bir ilham kaynağı olarak dikkat çekiyor.

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