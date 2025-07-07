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Türkçe Eğitimi Bölümü İlanda Unutuldu!

Türkçe Eğitimi bölümünde ilan edilen araştırma görevlisi kadrosunda ilgili bölüm mezunlarına başvuru şansı verilmedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 14:00, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 09:34
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Türkçe Eğitimi Bölümü İlanda Unutuldu!

Mersin Üniversitesi tarafından 4 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında ilan edilen araştırma görevlisi kadrosunda; "İngilizce Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı aranmıştır.

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı bünyesine yapılacak bir araştırma görevlisi alımında, öncelikli olarak bu alandan lisans mezunu adaylara fırsat tanınması beklenirken; farklı bir disiplin olan İngilizce Öğretmenliği lisans mezunlarına özel bir şart getirilmesi, hem rekabet eşitliğine hem de alan uzmanlığına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.

Ayrıca, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi" alanında yüksek lisans yapma şartı da Türkçe Eğitimi alanının özgün yapısını ve müfredat farklılıklarını göz ardı etmektedir. Bilindiği üzere bu iki alan ayrı bilimsel yaklaşımlara ve eğitim içeriklerine sahiptir.

Akademik kadro ilanlarında, ilanın açıldığı anabilim dalı ile aranan nitelikler arasında makul bir paralellik olması gerektiği, hem Yükseköğretim Kurulu (YÖK) düzenlemeleri hem de akademik teamüller çerçevesinde kabul görmüş bir ilkedir. Aksi durumda, ilan edilen kadronun belirli bir adaya yönelik olarak özelleştirildiği yönünde kamuoyunda algı oluşmaktadır.

Mersin Üniversitesi özelinde gündeme gelen bu ilan, aslında son dönemde akademik personel alımlarında sıkça rastlanan "kişiye özel ilan" eleştirilerinin bir yansımasıdır.

Bu bağlamda, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nün söz konusu ilanda düzeltmeye gitmesi, hem adaylar nezdinde hem de güven tesis edilmesi açısından yerinde bir adım olacaktır.

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