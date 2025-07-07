Bakan Fidan: Gazze'deki Kriz Kalkınmayı Tersine Çevirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın bölgede onlarca yıl boyunca kaydedilen kalkınmayı tersine çevirdiğini belirterek, "İsrail'in saldırganlığı ve yayılmacılığı kontrol altına alınmazsa, sonuçları küresel ölçekte hissedilecektir." dedi. Fidan, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka" başlıklı oturumda konuştu.

Çok Taraflılığın Önemi

Fidan, çok taraflılıktan geri adım atmanın göze alınabilecek bir seçenek olmadığını vurgulayarak, bunun uzun süredir ilerlemenin itici gücü olduğunu belirtti. Sivil havacılıktan halk sağlığı sistemlerine, adil ticaretten dijital alandaki standartlara kadar günlük yaşamı etkilediğini dile getirdi.

Filistin Halkının Yaşadığı Dram

"Filistin halkının yaşadığı dram, bugün çok taraflılık üzerine tartışmalarımızın merkezinde yer almaktadır." diyen Fidan, bu durumun uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü kuruluşların meşruiyeti açısından ciddi bir kriz olduğunu ifade etti. İsrail'in saldırganlığı ve yayılmacılığı kontrol altına alınmazsa, sonuçlarının küresel ölçekte hissedileceğini belirtti.

Türkiye'nin Barışa Katkısı

Fidan, Türkiye'nin çabalarını barışçıl çözüme ve gerilimin azaltılmasına yönelik olarak yoğunlaştırdığını ve bölgede kalıcı barışa tam destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Küreselleşme ve Ekonomik Kırılganlıklar

Küreselleşmenin karşılıklı bağımlılığı derinleştirmesiyle birlikte değer zincirlerinin, özellikle enerji ve kritik mineraller alanında daha kırılgan hale geldiğini kaydeden Fidan, gelişmek için büyümeye, istihdama ve serbest ticarete ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.