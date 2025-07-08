Dolar 40 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış ALIŞ SATIŞ ABD Doları 39,9940 39,9950 39,9990 40,0000 Avro 46,9810 46,9820 46,8810 46,8820 Sterlin 54,5580 54,5680 54,2820 54,2920 İsviçre frangı 50,2260 50,2360 50,1640 50,1740 ANKARA ABD Doları 39,9640 40,0440 39,9690 40,0490 Avro 46,9410 47,0210 46,8410 46,9210 Sterlin 54,4980 54,7080 54,2220 54,4320