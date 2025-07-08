Dolar 40 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 40'den tamamladı. Avro ise 46,88 TL'ye geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 17:22, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|39,9940
|39,9950
|39,9990
|40,0000
|Avro
|46,9810
|46,9820
|46,8810
|46,8820
|Sterlin
|54,5580
|54,5680
|54,2820
|54,2920
|İsviçre frangı
|50,2260
|50,2360
|50,1640
|50,1740
|ANKARA
|ABD Doları
|39,9640
|40,0440
|39,9690
|40,0490
|Avro
|46,9410
|47,0210
|46,8410
|46,9210
|Sterlin
|54,4980
|54,7080
|54,2220
|54,4320