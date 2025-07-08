Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Motorinin litre fiyatına 1.15 lira zam yapıldı. Zam Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 17:44, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 17:44
Küresel bazda yükselen motorin fiyatları nedeniyle litre başına 1.15 lira zam yapıldı. Zam Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.
Böylece İstanbul'da motorin 53.55 lira, Ankara'da 54.42, İzmir'de 54.75 liradan satılacak.
8 Temmuz 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 51,19 TL/LT
- Motorin: 52,36 TL/LT
- LPG: 26,06 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 51,05 TL/LT
- Motorin: 52,25 TL/LT
- LPG: 25,46 TL/LT
Ankara
- Benzin: 51,87 TL/LT
- Motorin: 53,22 TL/LT
- LPG: 25,96 TL/LT
İzmir
- Benzin: 52,19 TL/LT
- Motorin: 53,55 TL/LT
- LPG: 25,91 TL/LT