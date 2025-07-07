İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi

İçişleri Bakanlığı, aile yapısının güçlendirilmesi amacıyla valiliklere gönderdiği genelgede, nikah ücretlerinin asgari düzeyde tutulmasını ve maddi imkanı kısıtlı çiftlere kolaylık sağlanmasını istedi. Ayrıca, kamu tesislerinin tahsisi ile düğün izin süreçlerinde de kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Yaz aylarıyla birlikte düğünler bir bir ardına geliyor. Bakanlık, aile kurumunun güçlendirilmesi ve evliliğin teşvik edilmesi amacıyla 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, nikah merasimlerine ilişkin ücretlerin asgari seviyede tutulmasını ve maddi imkanı kısıtlı çiftlere destek olunmasını istedi.

Valiliklere Gönderilen Genelge

'Aile Yılı' kapsamında gönderilen genelgede, evlilik sürecindeki gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin artırılması çağrısında bulunulurken, bu çalışmalarda kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılması istendi. Genelgede, evlenecek çiftlerin düğün ve nikah merasimlerini gerçekleştirebilmeleri için kamuya ait uygun sosyal tesislerin tahsisinde kolaylık sağlanması vurgulandı. Ayrıca, köy ve mahalle meydanlarında yapılacak düğünler için gerekli izin süreçlerinin kolaylaştırılması talep edildi.

Asgari Nikah Ücreti Talimatı

Bakanlık, nikah ücretlerinin her il ve ilçede değişiklik gösterdiğini hatırlatarak, bu ücretlerin minimum düzeyde tutulması gerektiğini belirtti. Mevcut uygulamalarda nikah ücretlerinin 800 TL ile 10 bin TL arasında değiştiği biliniyor. Başlık parası ve benzeri geleneklerin evliliğe ekonomik yük getirdiği belirtilerek, bu tür uygulamalara karşı toplumsal farkındalığın artırılacağı açıklandı.

Denetimlerin Sıkılaştırılması

Düğün sezonunun yoğunlaştığı dönemlerde düğün hazırlıkları için alınan mal ve hizmetlerde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılacağı da genelgede yer aldı.

Nikah ücretlerinin asgari düzeyde tutulması

Kamu tesislerinin düğünler için tahsisinde kolaylık sağlanması

Köy ve mahalle meydanlarında düğün izin süreçlerinin kolaylaştırılması

Başlık parası gibi geleneklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması

Düğün hazırlıklarında fahiş fiyatlara karşı denetimlerin sıkılaştırılması



