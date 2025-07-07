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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan PKK Süreci İçin Bağdat Ziyareti

PKK'nın silah bırakma süreci hızlanıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, sürecin koordinasyonu için Bağdat'a gidiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 10:54, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 10:55
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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan PKK Süreci İçin Bağdat Ziyareti

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci hızlanıyor... Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerlerken Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın'ın PKK'nın silah bırakma sürecinin koordinasyonu için yarın Bağdat'a gitmesi bekleniyor.

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