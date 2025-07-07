MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan PKK Süreci İçin Bağdat Ziyareti
PKK'nın silah bırakma süreci hızlanıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, sürecin koordinasyonu için Bağdat'a gidiyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 10:54, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 10:55
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci hızlanıyor... Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerlerken Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın'ın PKK'nın silah bırakma sürecinin koordinasyonu için yarın Bağdat'a gitmesi bekleniyor.