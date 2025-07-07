Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı

Orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta, ülkemizin birçok bölgesinde çıkan orman yangınları, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde kontrol altına alındı. Ormanlarımızı bilerek yakan kişiler ise adalet önünde hesap vermekten kaçamayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin sayısını açıkladı.

Orman Yangınlarında Son Durum

Bakan Tunç açıklamasında, "Yeşil vatanımız için canla başla çalışan orman teşkilatına şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. Orman yangınlarında şehit olan orman kahramanlarına rahmet dileyen Tunç, yangınların hepimizin yüreğini yaktığını belirtti. Yeşil vatanı koruyan orman teşkilatının canları pahasına nasıl mücadele ettiğini milletin yakından takip ettiğini vurguladı.

Gözaltı ve Tutuklamalar

67 şüpheli ile ilgili işlem yapıldı.

ile ilgili işlem yapıldı. 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Yangınların çıkış sebebine ilişkin soruşturmalar ise halen sürüyor. Orman yangınlarının önlenmesi için gerekli tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor.



